Dakar, 26 sept (APS) - Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a accordé, mardi, une ligne de crédit de 22,5 millions d’euros à la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) du Sénégal, indique un communiqué de presse.

Cette enveloppe est formée de 15 millions de ressources de la Banque et 7,5 millions de ressources de Africa Growing Together Fund (AGTF : Fonds de cofinancement Banque africaine de développement et Banque Populaire de Chine).

Selon le communiqué, ‘’la ligne de crédit (LDC) sollicitée a notamment pour objectif de financer une dizaine de petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aviculture et de l’agro-industrie’’.

Cet appui permettra également de ‘’soutenir la BNDE dans le renforcement des capacités de ses agents de crédit du secteur agricole, la gestion des risques, la gestion de projets, les systèmes de gestion environnementale et sociale ainsi que la gestion des résultats en matière de développement’’.

‘’Ce financement a pour objectif, de créer plus de 1 000 emplois directs en zones rurales, essentiellement pour des jeunes. Il participera également à promouvoir l’autonomie des femmes. Dans cette optique, la LDC contribuera à déverrouiller l’accès aux financements pour les populations les plus vulnérables, favorisant ainsi la création de richesses et d’emplois locaux, indispensables pour faire reculer la pauvreté et l’exode des populations rurales’’, explique encore le communiqué.

Il ajoute que ‘’ce projet, en complément de l’intervention de la BAD et des autres bailleurs dans la chaîne de valeur agricole au Sénégal, devrait contribuer à réduire les importations de denrées alimentaires et participer à l’atteinte des objectifs de développement du plan Sénégal émergent’’.

La coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement remonte à 1972.



Depuis cette époque, la Banque a financé 66 projets nationaux dans plusieurs secteurs avec un investissement total d’environ 532 milliards de Francs CFA.



Les projets d’infrastructure représentent 39,4 pour cent de l’investissement de la Banque dans ce pays, contre 21,3 pour cent dans le secteur social et 18,7 pour cent dans les projets ruraux. Dans le secteur privé, la Banque a financé quelque quatre opérations pour un montant de 248 millions de dollars.