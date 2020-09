Dakar, 18 sept (APS) – L’Agence nationale de la statistique et de la démographie a révélé que 71, 5 % des entreprises formelles ont conservé leur main d’œuvre en dépit de la crise sanitaire née de la propagation du nouveau coronavirus.



Dans une étude consacrée aux intentions d’investissement post-Covid, elle précise que la diminution du personnel concerne 31, 2% des petites entreprises, 12, 6% des moyennes entreprises et 24 % des grandes entreprises.



Le document dont copie est parvenu à l’APS souligne que la baisse du personnel permanent a été enregistrée dans moins d’un quart des entreprises (20,5% pour les hommes et 16,1% pour les femmes) tandis que celle des saisonniers a été notée dans près du tiers des unités (21,4% pour les hommes et 31,2% pour les femmes).



Le niveau de baisse est relativement faible avec moins de 3 travailleurs permanents en moyenne pour 44,7% des entreprises, fait savoir l’ANSD.



Elle relève que la baisse de l’effectif des permanents a été plus notée dans les petites entreprises (21,5% pour les hommes, 16,8% pour les femmes), tandis que celle des saisonniers a été plus observée dans les moyennes entreprises (25,3% pour les hommes et 25,8% pour les femmes).



AKS/OID