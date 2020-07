Dakar, 22 juil (APS) – Une contraction de 2, 3 % des prix des produits à l’exportation a été enregistré en mai dernier, comparativement à leur niveau du mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Ce recul s’inscrit dans le sillage du repli de 14,4 % des coûts des matières plastiques et caoutchouc, de 7, 9 % de ceux des produits minéraux, de 7, 1 % du prix des animaux vivants et produits du règne et de 4, 8 % enregistré dans le secteur des produits du règne végétal, indique la structure.

Dans sa note d’évolution des prix du commerce extérieur dont l’APS a obtenu une copie, l’ANSD a relevé un ralentissement de cette tendance baissière par la majoration de 5, 2 % des prix des ‘’perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies’’.

Elle y ajoute également un relèvement de 3, 8 % des coûts des produits des industries chimiques.

Comparativement à la même période en 2019, les prix des produits à l’exportation ont augmenté de 2, 5 %. Sur les cinq premiers mois de 2020, ils ont progressé de 3 %, souligne la même source.

De leur côté, les prix des produits volatils à l’exportation ainsi que ceux des produits sous-jacents ont reculé respectivement de 7,5% et 1,8%, relativement au mois précédent. Rapporté à la même période de l’année précédente, les produits sous-jacents à l’exportation se sont renchéris de 3, % alors que les prix des produits volatils ont régressé de 0,3%.

L’ANSD précise que sur les cinq premiers mois de 2020, les produits sous-jacents à l’exportation se sont renchéris de 3,3% et ceux des produits volatils de 0,3%.