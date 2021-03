Dakar, 24 mars (APS) – Les prix des produits à l’importation et à l’exportation ont fléchi respectivement de 2, 2 % et 2,7 %, en janvier, comparativement au mois précédent, a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Les prix des produits à l’importation ont fléchi de 2,2% en janvier 2021, comparés au mois précédent. Cette évolution est consécutive au repli des prix des produits du règne végétal (-0,8 %), des « produits des industries chimiques des machines et appareils (-0,5) et des métaux communs et ouvrages (-0,4), souligne la structure.

Dans sa note d’analyse mensuelle des indices des prix du commerce extérieur parvenu à l’APS, l’ANSD relève toutefois que la régression des prix des produits importés est limitée par la hausse des prix du matériel de transport et des matières plastiques et caoutchouc.

Par rapport au mois de janvier 2020, les prix des produits importés se sont repliés de 16,6 %, rapporte le document.

S’agissant des prix à l’exportation, l’ANSD a expliqué que leur chute de 2,7 % résultait du repli des prix des animaux vivants et produits du règne animal (-2,1 %), des produits minéraux (-0,7%), des produits des industries alimentaires (-0,5 %) et des métaux communs et ouvrages (-0,2%).

L’ANSD fait cependant remarquer que cette tendance baissière avait été atténuée par la hausse des prix des produits du règne végétal et des produits des industries chimiques.

Par rapport au mois de janvier 2020, les prix des produits à l’exportation se sont contractés de 4,4%, selon la même source.

AKS/ASB