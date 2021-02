Dakar, 22 fév (APS) – Les prix des produits à l’importation ont baissé de 3,2 % en décembre en comparaison de leur niveau du mois précédent, a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette évolution résulte du repli des prix des produits minéraux des machines et appareils, des produits des industries alimentaires et des matériels de transport, relève la structure dans sa note d’analyse des statistiques du commerce extérieur du Sénégal.



Le document consulté à l’APS fait toutefois ressortir une atténuation de cette diminution des prix des produits importés par la hausse de ceux des produits des industries chimiques et des métaux commune et ouvrages.



Par rapport au mois de décembre 2019, les prix des produits importés se sont repliés de 16,8%. Sur l’année 2020, ils ont chuté de 8,8%, relativement à 2019, fait savoir l’ANSD.



Elle souligne que les prix des produits sous-jacents et volatils à l’importation ont reculé respectivement de 2 % et de 7 %.



Par rapport au mois de décembre 2019, ils ont fléchi de 16,3% et de 18,3%. Comparés à l’année précédente, les prix des produits sous-jacents et volatils ont régressé de 8,7% et 4,4% en 2020, fait-on remarquer de même source.





