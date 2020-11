Saint-Louis, 11 nov (APS) – Le directeur général du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a réaffirmé, mercredi à Saint-Louis (nord), ’’l’ambition et la vision’’ de son entreprise, de devenir ’’l’opérateur leader en Afrique d’ici à 2025’’.

M. Baldé, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les acteurs et les services déconcentrés de la région, a rappelé le plan stratégique de développement de La Poste, mis en place après un processus ’’inclusif et participatif’’.



Ce plan qui vise ’’une transformation structurelle’’, permettra au groupe de ’’délivrer rapidement les services attendus des usagers’’, a-t-il souligné.

Selon lui, ce plan stratégique a été déjà soumis au conseil d’administration. Aujourd’hui, dit-il, il est question de consulter les acteurs des régions de Saint-Louis, Louga et Matam (nord), pour ’’partager avec eux ce plan et recueillir leurs avis et suggestions’’.



Le groupe La Poste a un défi à relever pour atteindre ses objectifs, tout en améliorant d’abord son chiffre d’affaires, face à la concurrence dans un secteur ouvert et en ’’innovant en tant que secteur public’’, a indiqué M. Baldé.



Il a souligné que la diversification des offres est ’’un impératif’’ pour le groupe, afin de ’’ne pas se limiter aux seuls produits traditionnels’’, tout en ’’améliorant’’ la gouvernance.

’’Le groupe La Poste, à côté de ses performances financières, a un côté économique et social qui se porte bien et son ambition est aussi d’ouvrir des bureaux dans les coins les plus reculés du pays, pour répondre aux sollicitations des usagers et se rapprocher des populations’’, a ajouté son directeur général.