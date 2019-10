Le gouvernement du Sénégal a conclu avec le fonds monétaire international un accord de principe au titre de l’instrument de coordination des politiques économiques (ICPE) pour une durée de trois ans, a révélé lundi à Dakar la cheffe de mission du FMI pour le Sénégal, Corinne Deléchat. "Une équipe des services du Fonds monétaires internationale, dirigée par Mme Corinne Delechat, a séjourné à Dakar, du 12 au 23 septembre 2019, pour conduire les discussions avec les autorités sénégalaises sur un programme soutenu par l’instrument de coordination des politiques économiques (ICPE) d’une durée de trois ans", a déclaré la Cheffe de Mission du FMI pour le Sénégal.

’’Je suis très confiant quant à l’approbation en décembre prochain par le Conseil d’Administration du FMI du nouveau programme économique et financier du Sénégal appuyé par l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE) en ce que techniquement, nous nous sommes accordés avec le FMI sur la déclaration des politiques économiques 2019-2022, en droite ligne avec les orientations de la phase 2 du Plan Sénégal émergent’’, a déclaré M. Diallo dans le quotidien Le Soleil, dans un édition du jeudi.

Il a ajouté que ’’la dite déclaration qui est quasiment finalisée ainsi que les mesures et cibles de réformes repose sur trois (3) piliers que sont : atteindre une croissance élevée et inclusive tirée par le secteur privé ; consolider la stabilité macroéconomique grâce à une politique budgétaire prudente ; assurer une gestion soutenable et transparente du secteur des hydrocarbures’’.



’’Par conséquent, ajoute t-il, il ne subsiste aucun obstacle pour l’approbation par le FMI du nouveau programme économique et financier du Sénégal’’.

