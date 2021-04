Dakar, 15 avr (APS) – L’ancien ministre sénégalais du Budget, Abdoulaye Diop, a été nommé président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), annonce un communique de l’institution transmis à l’Agence de presse sénégalaise.

Le texte indique que les actes de nomination du président et des membres de la commission – instruite par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, réunie par visioconférence le 25 mars dernier – ont été signés mercredi par le chef de l’Etat burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice de la Conférence.

La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA avait pris acte de l’expiration des mandats du président et des membres de la Commission de l’UEMOA à compter du 08 mai 2021, et de confier la Présidence de la Commission de l’UEMOA au candidat proposé par le Sénégal.

Sur proposition des chefs d’Etat et de gouvernement, devait intervenir ‘’au plus tard le 1er mai 2021’’, signale le communiqué.

Ont été ainsi nommés membres de la Commission de l’UEMOA :

- Jonas GBIAN, au titre de la République du Bénin

- Filiga Michel SAWADOGO, au titre du Burkina Faso,

- Paul Koffi KOFFI, au titre de la République de Côte d’Ivoire,

- Mamadù Serifo JAQUITE, au titre de la République de Guinée-Bissau,

- Lassine BOUARE, au titre de la République du Mali,

- Mahamadou GADO, au titre de la République du Niger,

- Abdoulaye DIOP, au titre de la République du Sénégal,

- Kako NUBUKPO, au titre de la République Togolaise.

