Toubacouta, 3 sept août (APS) - Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a exprimé mardi à Toubacouta le souhait de son département de construire un héliport dans cette collectivité territoriale, pour densifier le trafic touristique dans la région de Fatick (centre).



‘’Je vais proposer au président de la République la construction, ici à Toubacouta, d’un héliport pour accueillir les hélicoptères et permettre aux touristes d’atterrir ici et visiter les sites touristiques, dont la réserve de Fathala dans de bonnes conditions’’, a-t-il déclaré.



M. Sarr a fait cette promesse en présence des autorités administratives de la région de Fatick, lors d’une visite de la réserve animalière de Fathala, dans l’arrondissement de Toubacouta.

‘’On se rend compte qu’il y a beaucoup de touristes qui, pour visiter le site de Fathala, passent par la Gambie, ce qui ne permet pas à l’aéroport international Blaise-Diagne d’exploiter son potentiel de hub aérien’’, a souligné le ministre du Tourisme et des Transports aériens.



‘’Donc si nous développons une forte promotion de cette zone touristique et faisons également des aménagements et des investissements qui permettent de raccourcir le trajet entre Dakar et Toubacouta, nous allons amplifier le niveau de trafic touristique dans la région’’, a assuré Alioune Sarr.



Il dit vouloir ‘’développer une synergie forte’’ entre le tourisme et les transports aériens, avec la compagnie Air Sénégal, au niveau international, mais aussi avec les aéroports régionaux, en construisant des héliports dans plusieurs régions.

Son ministère va, dans le cadre de cette ‘’stratégie de promotion’’, faire du Sénégal un pays de ‘’destination touristique internationale’’.

‘’Ce site de Fathala, qui n’est pas bien connu, fera partie de ceux que nous allons promouvoir…’’ a promis M. Sarr. ‘’Nous allons mettre en avant tous les atouts touristiques pour capter des parts de marché au niveau international’’, a-t-il ajouté.