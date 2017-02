Dakar, 3 fév (APS) - Le secrétariat exécutif du Cadre intégré renforcé (CIR) organise, mardi à l’hôtel les Almadies, un atelier régional à l’intention des pays les moins avancés (PMA) lusophones et francophones, pour renforcer leur développement commercial inclusif et durable, indique un communiqué parvenu à l’APS.



‘’L’objectif de l’atelier est de réunir les points focaux, les fonctionnaires des CIR, les facilitateurs donateurs dans les pays francophones du CIR et des autres partenaires pour préparer des propositions concrètes [...]", souligne le texte.



Il précise qu’il s’agit de voir "comment le CIR peut aider les PMA à développer le commerce dans un panorama mondial en plein évolution, adresser les thèmes transversaux, assurer l’optimisation des ressources et finalement contribuer aux objectifs de développement durable (ODD)’’.



Le focus de l’atelier est d’améliorer la durabilité, la mobilisation des ressources, le suivi et l’évaluation pour une intervention plus efficace et un impact plus profond, selon la même source.



L’atelier est organisé conjointement par le CIR, le ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME du Sénégal et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).