Dakar, 3 mai (APS) – Un atelier virtuel de diffusion et de partage de la prévision saisonnière des précipitations au Sénégal pour l’hivernage 2021 est prévu mercredi, a appris l’APS.

L’atelier est organisé par le Cadre national des services climatologiques (CNSC) coordonné par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), indique-t-on dans un communiqué.

Il a pour but ‘’de partager les résultats des prévisions saisonnières des précipitations et des écoulements au niveau des différents bassins fluviaux de 2021 et d’échanger avec les experts sectoriels sur l’implication socio-économiques et les mesures à prendre’’.

