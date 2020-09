Dakar, 18 sept (APS) – Les prix des produits à l’importation et à l’exportation se sont respectivement repliés de 2, 6 % et de 1 % en juillet dernier, comparativement à leur niveau du mois précédent, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

A l’importation, le recul fait suite à la baisse de 4, 8 % des prix des produits des industries alimentaires, de 9,3% des produits du règne végétal, de 6,8% des matériels de transport, de 5,2 % des machines et appareils et de 2,6 % des métaux communs et ouvrage, explique la structure dans sa note d’analyse des statistiques du commerce extérieur.

Le document parvenu à l’APS souligne toutefois que la hausse de 11, 4 % des prix des produits des sections, graisses et huiles animales ou végétales, de 4,5 % du coût des produits des industries chimiques et de 0,2% des produits minéraux avaient atténué la chute des produits à l’importation.

Comparés au mois de juillet 2019, les prix des produits à l’importation ont diminué de 9,8%. Sur les sept premiers mois de 2020, ils se sont repliés de 2,5%, relativement à ceux de la période correspondante de 2019, signale ainsi l’ANSD.

Les prix des produits sous-jacents à l’importation ainsi que ceux des produits volatils ont connu des baisses respectives de 2,7% et de 2,3%, alors que rapportés à juillet 2019, les prix des produits sous-jacents ont régressé de 14,5% au moment où ceux des produits volatils ont progressé de 7,5%, fait-on savoir.

Recul de 1 % des coûts des produits à l’exportation

Le rapport relève que sur les sept premiers mois de 2020, les prix des produits sous-jacents ont enregistré une baisse de 3,2% et ceux des produits volatils un recul de 0,2%.

Dans le même temps, l’ANSD a relevé en juillet un repli de 1 % des coûts des produits à l’exportation en comparaison de leur niveau de juin. Une baisse faisant suite au repli des prix des produits minéraux (-3,4%), des produits des industries alimentaires (-3,4%), des animaux vivants et produits du règne animal (-5,2%) ainsi que produits des industries chimiques (-4 %).

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie fait cependant remarquer que la hausse de 5, 4 % des prix des produits de la section "perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies" (+5,4) avait amoindri ce recul.

"Comparés au mois de juillet 2020, les prix des produits à l’exportation ont augmenté de 3,7%. Sur les sept premiers mois de 2020, ils se sont relevés de 3,4%, par rapport à ceux de la période correspondante de 2019", rapporte le document.

Il indique que les prix des produits volatils à l’exportation ont progressé de 0,1% au moment où ceux des produits sous-jacents ont fléchi de 1,1%.

"Par rapport au mois de juillet 2019, ils se sont respectivement relevés de 4,3% et 3,7%. Sur les sept premiers mois de 2020, les produits sous-jacents et les produits volatils à l’exportation se sont renchéris respectivement de 3,9% et de 1,3%", peut-on y lire.

