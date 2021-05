Belly Diallo (Ogo), 4 mai (APS) - Le chef du service régional de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA) de Matam, Kandeuk Ndiaye, préconise davantage d’investissements dans ce sous-secteur pour lutter contre la malnutrition dans cette région et apporter "une réponse exhaustive" à la problématique de l’emploi et de l’insertion des jeunes dans cette partie nord du Sénégal.





Dans cette perspective, il a lancé un appel à l’endroit des bailleurs de fonds, de la diaspora, des bonnes volontés et du gouvernement, lundi, à l’occasion de la journée de lancement symbolique de la campagne de commercialisation de produits aquacoles à Belly Diallo, un village de la commune de Ogo, dans le département de Matam.





Cette journée coïncidant avec le mois consacré au jeûne musulman, les responsables de l’Agence nationale de l’aquaculture espèrent arriver à approvisionner les ménages de cette localité, pour leur permettre d’accéder à du poisson frais.





Il y a aussi que la ferme auto-productive de dix étangs réalisée à Belly Diallo, d’une capacité de dix tonnes de poisson par an, devrait contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans cette localité, ont expliqué les responsables de l’ANA.





Cette journée de récolte de poissons a également été l’occasion de rappeler l’importance que les pouvoirs publics sénégalais apportent à ce sous-secteur considéré comme prioritaire dans la promotion de l’emploi des jeunes, si l’on en croit l’adjoint au sous-préfet de Ogo.





Birahim Fall a réitéré son engagement à accompagner le GIE "Bok Jef" en charge de l’exploitation de cette ferme et a demandé à l’ANA d’accompagner dans cette région les personnes intéressée par l’aquaculture et les techniques relatives à cette activité, en vue de satisfaire la demande selon lui de plus en plus pressante en poissons.