Dakar, 10 fév (APS) – La valeur des exportations sénégalaises a atteint 183, 8 milliards de francs en décembre 2019 contre 127, 8 milliards le mois précédent, équivalant à une hausse relative de 43, 8 %, a appris l’APS de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



‘’Les exportations du Sénégal sont ressorties en décembre 2019 à 183,8 milliards de FCFA contre 127,8 milliards de FCFA au mois précédent, soit un relèvement de 43,8%’’, annonce la structure dans son bulletin des statistiques du commerce extérieur.



Le document rendu public lundi lie cette hausse à l’augmentation des expéditions d’arachides non grillées (35,3 milliards de FCFA contre 1,1 milliard de FCFA au mois précédent), de légumes frais (4,1 milliards de FCFA contre 0,4 milliard de FCFA au mois précédent), de poissons frais de mer (+43,4%) et d’or non monétaire (+23,1%).



L’ANSD fait néanmoins état d’une atténuation de cette tendance par la baisse des exportations de produits pétroliers (-59, 7 %) et de zirconium (-45,3%).



En comparaison de leur niveau de décembre 2018, les exportations se sont relevées de 2, 5 %, tandis que leur cumul à fin décembre 2019 est ressorti à 1985,1 milliards de FCFA, contre 1670,0 milliards de FCFA pour la période correspondante de l’année précédente, soit un relèvement de 18, 9 %, souligne le rapport consulté par l’APS.



Les arachides non grillées (35,3 milliards de FCFA), l’or non monétaire (33,0 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (16,9 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (11,4 milliards de FCFA) et les conserves de poissons (6,8 milliards de FCFA) ont été les principaux produits exportés, en décembre 2019, note la même source.



Dans le même temps, la Chine (21,9%), la Suisse (17,2%), le Mali (7,8%), l’Inde (6,6%) et les Etats-Unis (5,6%) ont été les principaux destinataires des exportations sénégalaises, fait-on savoir.



