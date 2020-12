Dakar, 16 déc (APS) - Le président de la République Sall a invité le gouvernement à veiller à la maîtrise des dépenses pour le paiement régulier des bourses, et l’optimisation de la gestion budgétaire et financière des centres des œuvres universitaires.



‘’Le Chef de l’Etat a invité le Gouvernement à veiller à la maitrise des dépenses liées au paiement régulier des bourses ainsi qu’à l’optimisation de la gestion budgétaire et financière des universités et centres des œuvres universitaires’’, a rapprté le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement.



Le chef de l’Etat a dans le même temps rappelé aux ministres toute l’attention qu’il accorde à la transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment dans l’exécution des marchés publics, selon la même source.

Macky Sall a, dès lors, demandé aux ministre, de veiller aux publications Plans et Avis généraux de Passation des marchés conformément aux procédures et délais prescrits dans le Code des Marchés publics’’, ajoute le communiqué.



