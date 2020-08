Cap-Skrring, 29 août (APS) - Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale du Sénégal, a signé une convention de partenariat avec l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et un réceptif hôtelier basé à Cap-Skrring (Ziguinchor, sud), en vue d’offrir "un package abordable" de nature à encourager les Sénégalais à pratiquer le tourisme domestique.



"Nous avons procédé à la signature d’un partenariat entre Air Sénégal, l’ASPT et un réceptif hôtelier basé dans la zone de Cap-Skrring pour établir une offre packagée avec le billet d’avion, les frais de séjour au Cap-Skrring en vue d’encourager le tourisme local", a indiqué le ministre du Tourisme et des Transports aériens.

Alioune Sarr a présidé la cérémonie de signature de ce partenariat, dans le cadre de la tournée qu’il a effectuée vendredi dans les sites touristiques de la Casamance, pour les besoins de la promotion du tourisme domestique.

Alioune Sarr a notamment visité l’île de Karabane, celle des oiseaux et l’île d’Efrane, qui font partie des destinations touristiques les plus attractives de la Casamance.

Plusieurs réceptifs hôteliers ont été également visité dans la zone de Cap-Skrring, mais aussi à Ziguinchor où le ministre du Tourisme a échangé avec les artisans, les guides touristiques et d’autres acteurs de la chaine de valeur touristique.

Il a appelé les hôteliers sénégalais à s’inspirer de ce partenariat "pour que nous puissions disposer dans toutes les destinations touristiques du pays d’offres comprenant le billet d’avion et les frais de séjour".

"J’ai sensibilisé tous les hôteliers de Cap-Skrring pour qu’ils puissent faire partie de ce partenariat. Le tourisme domestique est une voie obligée pour l’ensemble des acteurs. La maladie du Covid-19 nous a enseignés que chaque pays doit compter sur ses propres forces et ressources internes", a indiqué Alioune Sarr.

"Nous invitons tous les compatriotes à venir au secours du secteur touristique. Les Sénégalais gagneraient même à visiter les sites touristiques du pays pour bénéficier de la qualité culturelle qu’offrent nos sites historiques", a-t-il plaidé.