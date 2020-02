Louga, 6 fév (APS) - La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Louga (nord) a adopté jeudi un budget de 239 millions de francs CFA pour cette année, mais ce montant est jugé ‘’insuffisant’’ par son président, Seyni Ndiaye Sène.

‘’Le budget est (…) insuffisant. Nous avons 57 millions pour les dépenses de fonctionnement, dont font partie les salaires. Nous ne sommes pas en mesure de recruter la matière crise dont nous avons besoin, nous ne pouvons pas engager des collaborateurs aux connaissances pointues en économie’’, a-t-il déploré, affirmant que la faiblesse du montant du budget en est la cause.

‘’Ce qui pourrait nous sauver, ce sont les investissements. Il faut les accroître pour permettre à la chambre d’être autosuffisante et trouver les moyens d’investir dans des domaines qui ne gênent pas les opérateurs économiques’’, a ajouté M. Sène lors d’une assemblée générale des membres de la structure.

L’Etat octroie à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Louga une trentaine de millions de francs CFA par an, et le Conseil économique des chargeurs lui alloue annuellement 10 millions de francs CFA, selon son président.

‘’Les autres chambres de commerce du pays ont de l’argent qui leur permet d’organiser des foires et gagner beaucoup d’argent…’’ a-t-il dit, laissant entendre que celle de Louga n’en a pas les moyens.

‘’Il y a dix ans, lors de la relance des activités de la Chambre de commerce de Louga, nous avons trouvé des dettes de plusieurs millions de francs CFA que nous avons apurées. Ici, nous ne gérons seulement que l’élevage et l’agriculture. Il n’existe pas plus de deux industries qui fonctionnent dans la région’’, a déploré Seyni Ndiaye Sène.

Les chambres consulaires de Louga, de Matam et de Saint-Louis unissent leurs efforts pour organiser à tour de rôle des foires annuelles, pour augmenter leurs revenus, selon M. Sène.