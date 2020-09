Kaffrine, 28 sept (APS) - L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) annonce avoir mobilisé plus de deux milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième édition de son initiative dénommée "concours business academy".

"Pour cette seconde édition, nous avons mobilisé plus de deux milliards de francs CFA pour accompagner les entrepreneurs", a expliqué le directeur de la formalisation et de la génération d’entreprise à l’ADEPME, Abdoulaye Faye.



Il a précisé que cette deuxième édition du "concours business Academy" est organisée pour "soutenir la compétitivité des PME sénégalais, notamment dans le cadre de la relance économique post COVID-19".

"L’objectif de cette initiative +business Academy+ est d’accompagner les entreprises sénégalaises touchées par la COVID-19. Il s’agit d’accompagner ces PME dans le cadre de leur plan de relance", a expliqué M. Faye, en marge d’un comité régional de développement axé sur la deuxième édition dudit concours.

Selon lui, dans le cadre de ce concours, "l’ADEPME a choisi cette année 120 entreprises pour les accompagner dans leur plan de relance post COVID-19".



Cette année, des subventions d’un montant compris entre cinq et 20 millions de francs CFA par PME sont prévues.

Il a ajouté que "200 millions de francs CFA sont également mobilisés pour accompagner les futurs lauréats sur la formation, afin qu’ils puissent se développer de la meilleure des manières et pouvoir se relancer pour participer au développement économique du pays". "Pour qu’une entreprise soit éligible, dit-il, il faut qu’elle ait un registre de commerce."

"L’entreprise qui a moins de 250 millions de francs CFA de chiffre d’affaires et qui est immatriculée au Sénégal sera primée jusqu’à hauteur de 20 millions de francs CFA", a-t-il ajouté. Elle doit également avoir entre un an et sept ans d’existence.



Le concours business Academy a été créé en 2016 par l’Etat du Sénégal afin d’apporter un soutien de qualité aux jeunes créateurs d’entreprises, a expliqué Abdoulaye Faye.

"C’est une initiative qui vient à son heure à Kaffrine. Ces subventions vont booster la croissance des petites et moyennes entreprises de Kaffrine après cette pandémie de COVID-19", a réagi l’adjointe au gouverneur, Tiguida Wagué.

Pour la première édition, organisée en 2016, une enveloppe de 50 millions de francs CFA avait été dégagée pour huit petites et moyennes entreprises (PME) de la région de Kaffrine (centre).

"La première édition du +concours business Academy+ avait permis de sélectionner 150 lauréats au Sénégal, avec un volume de financement de plus d’un milliard de francs CFA. Et à Kaffrine, nous avions dégagé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour huit lauréats", a rappelé le directeur de la formalisation et de la génération d’entreprise à l’ADEPME, Abdoulaye Faye.