Fatick, 29 sept (APS) - Quelque 5 à 20 millions de francs CFA de subventions seront accordés aux 120 lauréats de la 2ème édition du Concours national de business plans, a indiqué lundi un responsable de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).‘’Dans le cadre de la relance économique post covid-19, L’ADEPME va octroyer, des subventions de 5 à 20 millions de francs CFA aux 120 lauréats prévus pour cette 2ème édition’’, a notamment dit Abdoulaye Faye, directeur de la Formalisation des entreprises à l’ADEPME.Il s’exprimait lors d’un atelier régional d’information sur les modalités d’organisation et de participation à la 2ème édition du concours national de business plans prévu du 7 septembre au 7 octobre 2020.Il a précisé que pour la présente édition qui intervient dans un contexte d’après crise covid-19 et de relance économique, ‘’l’ADEPME, s’engage à accompagner seulement les entreprises dont l’activité est durement impactée par la pandémie’’.Il a indiqué que plus de deux milliards de francs CFA de subvention cash ont été levé pour les 120 prochains lauréats de cette édition.Au titre des critères de participation, il a cité entre autres points, le fait que l’entreprise impactée doit être de droit sénégalais, avoir un registre de commerce et d’un ninéa.‘’Avoir un plan de relance de moins de 20 millions de francs, avoir un cahier de recettes et de dépenses, ou encore un chiffre d’affaires de moins de 250 millions de francs CFA’’, a-t-il ajouté.Les participants au concours, sont appelés à s’inscrire sur www.businessacademy.sn , une plateforme en ligne, a dit M. Faye.‘’Nous exhortons tous les entrepreneurs de Fatick à soumissionner à cette 2ème édition du concours national de business plans. Et comptons sur les chambres consulaires afin d’avoir des lauréats dans toutes les régions’’, a-t-il lancé.Le concours est une initiative de l’Etat du Sénégal soutenue par la Banque mondiale pour accélérer la croissance inclusive et la création d’emplois.Il cible les dirigeants d’entreprises et les porteurs de projets vivant au Sénégal afin de renforcer leur esprit d’innovation et de créativité dans le but de proposer des projets à impact immédiat et durable.AB/AKS