Dakar, 1-er oct (APS) - Quelque 120 entreprises seront sélectionnées afin de bénéficier d’un accompagnement, en vue d’aider à booster leur croissance et dans la reprise de leurs activités post Covid-19, dans le cadre de la 2ème édition du concours national Business Plan, a annoncé le directeur général de l’Agence de développement et d’encadrement des PME (ADPME), Idrissa Diabira.

‘’La particularité de cette 2ème édition est d’identifier les 120 meilleures entreprises parmi les 150 finalistes qui seront présélectionnées par un jury de professionnels sur la base de leurs compétences pour les accompagner dans la croissance et la reprise de leurs activités post Covid-19’’, a-t-il déclaré.

Il s’exprimait lors d’un atelier régional d’information sur les modalités d’organisation et de participation à la 2ème édition du concours national de business plan, prévue du 7 septembre au 7 octobre 2020.

‘’Chaque lauréat recevra un montant compris entre cinq millions et vingt millions de francs CFA’’, a-t-il indiqué. Toutefois, il précise que ‘’seules les entreprises de droit sénégalais ayant un historique d’activités d’un an à sept ans et tenant une comptabilité peuvent participer à la présente édition’’.

Il a rappelé que ‘’cette initiative vise à soutenir la compétitivité des PME sénégalaises dans le cadre de la relance économique souhaitée et voulue par le chef de l’Etat, Macky Sall’’.

Selon lui, l’enjeu, c’est de promouvoir et d’accompagner les entreprises qui sont formalisées mais aussi de sensibiliser celles qui ne le sont pas. C’est, à l’en croire, la seule voie pour elles de grandir et d’être parmi les futurs champions.

‘’La première édition avait pu identifier 150 personnes et l’ADPME leur avait octroyé en tout un milliard 200 millions francs CFA, pour une moyenne de subvention qui pouvait aller jusqu’à 25 millions FCFA’’, a-t-il rappelé.

L’adjoint au gouverneur de la région de Dakar chargé du développement, Modou Ndiaye, a souligné ‘’l’importance de la promotion du secteur privé (…)’’.

‘’Ce concours crée une sincère émulation en faveur de l’entrepreneuriat car à l’issue du concours certains plans d’affaires seront retenus et financés. Certainement, il y aura une création d’emplois’’, a-t-il assuré.