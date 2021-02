Dakar, 12 fév (APS) - Le Pôle jeune pour le suivi des politiques d’emploi au Sénégal demande aux pouvoirs publics de veiller "à une forte représentativité des jeunes" au sein du comité technique du Conseil national pour l’emploi et l’insertion des jeunes pour "corriger" la faible présence de cette catégorie de la population au sein d’une structure dédiée à une problématique la concernant principalement.



Malgré les efforts du gouvernement, "la situation de l’emploi des jeunes au Sénégal reste préoccupante et menace même la stabilité du pays. C’est pourquoi, le Pole Jeune salue l’initiative du chef de l’Etat du Sénégal pour la création d’un Conseil national pour l’emploi et l’insertion des jeunes qui manifeste une volonté du gouvernement à réussir l’harmonisation des cadres d’intervention sur l’emploi des jeunes au Sénégal", lit-on dans un communiqué parvenu à l’APS.



Le Pôle jeune pour le suivi des politiques d’emploi au Sénégal "se désole de la sous représentativité des jeunes qui ont un seul représentant au niveau de cet organe de coordination et suivi des politiques de promotion de l’emploi des jeunes quand on considère le décret 2021-172 signé le 27 Janvier 2021 et portant création du (CNIEJ)".



"Il demande par conséquent à l’Etat de corriger en veillant à une forte représentativité des jeunes du Sénégal au niveau du comité technique qui aura en charge l’opérationnalisation des orientations et décisions du conseil national", avec en perspective l’ambition de faire à terme de cette institution "un organe pour les jeunes et par les jeunes".



Le Pôle jeune pour le suivi des politiques d’emploi au Sénégal dit par ailleurs se préoccuper de la situation marquée par la deuxième vague de la maladie à coronavirus caractérisée par "la recrudescence des cas de contamination, l’augmentation des décès et d’énormes pertes d’emplois".



"Il lance un appel aux populations du Sénégal à plus de vigilance et au respect des mesures barrières", tout en réaffirmant "son soutien aux autorités sanitaires pour mettre en place des mécanismes qui peuvent rendre la riposte communautaire plus efficace".



Cette structure estime à ce sujet que la mise en pratique de mesures politiques accompagnant et facilitant "la relance de l’économie nationale est capitale pour assurer la viabilité des activités et initiatives endogènes entreprises par des jeunes entrepreneurs du Sénégal".



Elle rappelle qu’au Sénégal, "les statistiques sur l’emploi confirment amplement la difficulté liée à la prise en charge du chômage et du sous-emploi des jeunes", l’analyse des données sur le chômage montrant que le niveau du chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,9% au quatrième trimestre de 2019, selon des données de l’Agence nationale de la statistique et de la démocratie (ANSD) datant de 2019.



"Ce phénomène est légèrement plus noté en milieu rural où 18,7% de la population active est au chômage contre 15,5% en zone urbaine", souligne le Pôle jeune pour le suivi des politiques d’emploi au Sénégal, ajoutant que les données de l’ANSD indiquent par ailleurs que "le chômage affecte davantage les femmes (27,6%) que les hommes 8,6%)".



Le Pôle jeune pour le suivi des politiques d’emploi au Sénégal signale que c’est sur cette base que le gouvernement a adopté une politique nationale de l’emploi reposant sur le renforcement de l’efficacité et de la transparence du marché du travail.



Cette politique est également axée sur la promotion de l’auto-emploi, en milieu rural et urbain, en vue de mieux faire face à la problématique de l’emploi notamment des jeunes et des femmes.