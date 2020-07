Diamniadio, 2 juil (APS) - Une enquête du Fonds d’impulsion de la microfinance (FIMF) a révélé que 60.5% des Systèmes financiers décentralisés (SFD) sont fortement impactés par la pandémie du Covid-19.



Cette enquête rendue publique, jeudi, lors d’une rencontre entre le ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam, et la commission Préservation et stabilité macroéconomique et financière du FORCE Covid-19, a concerné 63 SFD.