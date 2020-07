Dakar, 1 juillet (APS) - Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, reçoit, ce jeudi, la commission ’’Préservation de la stabilité macroéconomique et financière de Force Covid-19’’, annonce un communiqué transmis à l’APS.



La rencontre se déroulera à partir de 11 heures, à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, à Diamniadio, précise le communiqué.



Elle souligne qu’elle "entre dans le cadre de la visite de terrain qu’effectue la commission pour suivre et évaluer les actions en cours ou déjà lancées’’.



Le communiqué indique en outre que cette visite fait aussi partie des activités de suivi de la mise en œuvre de ’’Force Covid-19’’.