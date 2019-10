Dakar, 24 oct (APS) - La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annonce qu’elle accueille mercredi et jeudi prochains à son siège, à Dakar, une conférence internationale sur les entreprises de technologies financières (FinTech).

La conférence, organisée en partenariat avec la Banque mondiale, "vise à créer un cadre d’échanges et de partage d’expériences en matière de régulation et de supervision des FinTech", précise la Banque sur son site officiel.

Elle sera rythmée par des panels de discussions d’experts modérés par la Banque mondiale et la BCEAO, sur l’application de la technologie blockchain au secteur financier, l’évolution du crédit digital, les monnaies virtuelles et les monnaies digitales émises par les banques centrales, ainsi que les approches de régulation et de supervision des FinTech.

La rencontre verra la participation des gouverneurs des banques centrales de la Mauritanie, de la Guinée, du Ghana, de la Sierra Leone et des Etats de l’Afrique Centrale, souligne la Banque sur son site officiel.

Elle ajoute que la conférence "réunira des dirigeants et experts d’institutions de régulation et de supervision régionales et internationales telles que le CREPMF, la COBAC, la Bank Al-Maghrib, la Banque Centrale d’Egypte, la BOAD et la BRVM".

Sont aussi attendus à la manifestation, les représentants des ministères en charge des Finances des Etats de l’UEMOA, des banques centrales, des autorités de régulation et de supervision, des associations professionnelles des institutions de banque et de microfinance, de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) et des FinTech.