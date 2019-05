Dakar, 21 mai (APS) - Le secrétaire d’Etat chargé de la Promotion des droits humains et de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, a souligné, mardi à Dakar, les "avancées significatives’’ dernièrement enregistrées par le Sénégal dans la consolidation de son système de redevabilité, "en vue d’accompagner la bonne gestion’’ de ses finances.



"Depuis l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême, notre pays n’a cessé de faire des avancées significatives dans la consolidation d’un système national de redevabilité en vue d’accompagner la bonne gestion de nos finances publiques", a-t-il soutenu, en marge d’un atelier de partage et d’analyse du cadre multi-acteurs du suivi budgétaire.

"Nous avons ainsi consacré des efforts soutenus au redressement des finances publiques et à la relance de l’économie. Aujourd’hui, nos finances publiques sont plus solides et plus saines, ce qui constitue une base indispensable à une croissance économique durable", a-t-il indiqué.

Selon lui, le défi que le Sénégal est désormais appelé à relever est celui d’assurer un développement à long terme, en créant un environnement favorable à une croissance inclusive et en maintenant la solidité financière pour l’avenir.

"Les importants efforts déployés pour la promotion de la gouvernance et pour la redevabilité nous valent aujourd’hui notre position remarquée dans les classements des institutions internationales de mesure de la gouvernance", s’est-il félicité.