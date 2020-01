Dakar, 16 jan (APS) – Les recettes douanières tirées des contentieux ont atteint en 2019 plus de 21, 3 milliards de francs contre 9, 7 milliards l’année précédente, a indiqué jeudi à Dakar, Moctar Ketany Doucouré, coordonnateur de la direction générale des douanes sénégalaises.



’’La direction générale des douanes a totalisé pour l’année 2019 des recettes contentieuses de l’ordre de 21 .364.939.776 FCFA contre 9.717.116.401 FCFA en 2018’’, a-t-il dit à la cérémonie de passation de service entre l’ancien et le nouveau directeur général des douanes.



Il a dans le même temps rappelé que la valeur des marchandises saisies avait fortement progressé entre 2018 et 2019, passant de 54.318. 474.717 francs CFA à 321.013.080.704 francs CFA.



Le coordonnateur de l’administration douanière a également évoqué les résultats de la lutte contre la fraude à travers des saisies multiformes et variées.



Il a cité des ‘’saisies record et mémorables de drogue dure’’, faisant notamment à la cocaïne saisie au Port autonome de Dakar et à Gouloumbou, dans le Sud-Est du pays d’un poids total de 1835, 5 kilos.



Ces saisies de drogue dure rendent compte du bel esprit de collaboration entre les forces de défense et de sécurité, a souligné le douanier.



Selon lui, les services des enquêtes douanières, dans le contexte de ces belles performances, ont joué avec brio leur partition dans l’action de lutte anti-fraude.



’’Cette belle synergie dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes s’est traduite par des chiffres en décembre dernier, largement plus importants que ceux réalisés en 2018’’, a fait valoir Doucouré.



AMN/AKS/OID