Saly-Portudal (Mbour), 13 juil (APS) - La réussite du port d’Anvers (Belgique) peut servir d’exemple au Sénégal, suggère Thomas Hiergens, chef de coopération à l’ambassade de Belgique à Dakar.

’’Le rôle du Port d’Anvers, en tant que port mondial, doté des instruments hyper modernes, pour l’économie belge, est celui d’un hub portuaire interconnecté à l’hinterland, au sein d’un marché régional’’, a rappelé le diplomate belge.

S’exprimant lundi au cours d’un atelier d’information et de formation sur le leadership et la logistique portuaires, il a déclaré que ’’dans le contexte géographique et économique du Sénégal, l’expérience du succès du Port d’Anvers peut servir de modèle et d’inspiration’’.

Il a relevé que "le volet portant sur le développement portuaire et l’économie maritime du programme de coopération’’ entre le Sénégal et la Belgique, a ’’pris une dimension inattendue comparée aux prévisions initiales’’.



Selon lui, "cela est la conséquence positive d’une compréhension commune de la partie belge et celle sénégalaise de l’importance de promouvoir l’émergence d’une plateforme portuaire moderne et compétitive au Sénégal".

Le diplomate note que les objectifs du programme de coopération bilatéral 2019-2023, mis en œuvre par ENABEL, visent à "contribuer au développement socio-économique inclusif et durable du Pole-territoire Sine-Saloum’’.

Pour lui, "l’agropole-centre ne pourra guère devenir un pôle d’attraction d’investissements industriels durables sans que les liens d’interconnexion maritimes et fluvio-maritimes ne facilitent de manière efficiente la circulation des biens entre le territoire national, la sous-région et le marché global".

Le partenariat entre la Belgique et le Sénégal, à travers son Agence de développement (ENABEL) et le ministère sénégalais des Pêches et de l’Economie maritime, "s’inscrit dans une vision de développement plus large du secteur maritime’’, a-t-il dit.