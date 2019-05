Dakar, 13 mai (APS) – Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye, a rappelé lundi le rôle "extrêmement important’’ joué par le Port autonome de Dakar (PAD) dans l’économie nationale en assurant l’essentiel des transactions avec l’extérieur.



"Le port joue un rôle extrêmement important dans notre économie, car l’essentiel des transactions avec l’extérieur passe par le port de Dakar", a-t-elle déclaré à l’occasion de sa première visite de prise de contact au PAD, suite à sa nomination à la tête de ce département ministériel.



Sa visite a démarré à la direction du PAD où elle a été accueillie par le directeur général, Aboubacar Sédikh Bèye, et le personnel.



Sur place, elle a présidé un pré-conseil d’administration, une rencontre à l’issue de laquelle elle s’est ensuite rendue à l’embarcadaire où elle a pris place à bord d’un navire pour effectuer une inspection des différentes installations du port.



"Je pense que nous avons pu apprécier les efforts qui ont été faits par le port à travers le partenariat stratégique et qui permet aujourd’hui, au volet conteneur du port, d’être assez performant et d’être même au diapason des ports les plus performants du monde", a-t-elle réagi après cette tournée.



Selon Aminata Mbenque Ndiaye, le PAD "doit être un port performant qui réponde aux besoins de sûreté, de sécurité, mais également de travail rapide et bien fait", pour "continuer à être cet outil important de l’économie du point de vue de sa participation au budget de l’Etat".



"Et c’est la raison pour laquelle nous avons d’autres projets avec le port de Ndayane qui va bientôt voir le jour, le port vraquier et pétrolier de Bargny-Sendou, celui de Kaolack, Foundioungne, Ziguinchor, etc. pour mieux impulser cette dynamique", a-t-elle souligné.