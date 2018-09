Dakar, 1er sept (APS) - Le secteur de l’élevage a enregistré de faibles résultats (-3,7%) entre les deux premiers trimestres de 2018, révèle la Note de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Le document explique cet état de fait par surtout la diminution (-5,5%) de la production contrôlée de viande bovine. Une situation que les auteurs du rapport imputent à ‘’la rareté des pâturages herbacés dans la zone sylvopastorale et, par ricochet, au départ précoce des bêtes vers les zones de transhumance au sud du pays’’.

‘’En revanche, sur un an, une amélioration (+9,1%) de la production du sous-secteur de l’élevage est notée au deuxième trimestre 2018, traduisant l’augmentation des abattages de bovins (+6,1%) , d’ovins (+18,0%) et de caprins (+9,3%).’’

Sur le premier semestre 2018, le renforcement des abattages contrôlés de bovins (+7,2%), ovins (+20,9%) et caprins (+16,9%) a entraîné ‘’un raffermissement de 10,8% du sous-secteur de l’élevage, en glissement annuel, en rapport avec une lutte plus accentuée contre les abattages clandestins et l’augmentation du nombre de bêtes abattues (déstockage)’’.