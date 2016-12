Ziguinchor, 21 déc (APS) – La présidente du Haut conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntab Ndiaye a préconisé la mise en place d’une stratégie pour impulser "le réflexe d’entreprendre" en vue de développer la "culture entrepreneuriale" qui permettrait de booster l’économie informelle.





"Il faut déployer une stratégie pour impulser le réflexe d’entreprendre, pour développer la culture entrepreneuriale des porteurs de projets dans la réalisation et la rentabilisation de leurs activités", a estimé, mardi à Ziguinchor, Mme Ndiaye.

Elle prenait part à une rencontre organisée dans le cadre de la caravane des PME dont Ziguinchor a accueilli lundi et mardi la troisième étape après Guédiawaye (Dakar) et Thiès. La rencontre a été présidée par le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME Alioune Sarr.

L’occasion a été saisie pour procéder au lancement officiel du Projet d’appui au secteur informel (PASI) avec la remise de financements à hauteur de 420 millions de francs CFA à des PME de la région.



La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du gouverneur Al Hassan Sall, des autorités locales, de plusieurs entrepreneurs, de représentants de groupements féminins et de mouvements associatifs, ainsi que d’organisations de producteurs.

Innocence Ntab Ndiaye a plaidé pour "un accompagnement en vue de remédier à la faible capacité des acteurs de l’économie informelle à faire part de leurs attentes auprès des pouvoirs publics, tout en respectant les droits fondamentaux au travail".

La présidente du Haut conseil du dialogue social a estimé que, dans ce contexte de la mise en œuvre des politiques publiques axées sur les territoires, la caravane offre l’opportunité aux régions d’accroître leur participation dans l’économie nationale par une valorisation de leurs potentialités.

Selon les responsables du département du Commerce et du Secteur informel, la caravane des PME constitue une plateforme mobile appropriée de vulgarisation des projets et programmes destinés aux zones rurales.

Elle permet aussi de faire la promotion des dispositifs mis en place par le gouvernement relatif aux services financiers et non financiers et à l’environnement juridique, fiscal et administratif propice au développement des PME.