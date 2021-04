Kaolack, 18 avr (APS) – Des jeunes de la mouvance présidentielle du département de Kaolack (centre) ont organisé, samedi, un forum consacré à l’entrepreneuriat, pour inciter la jeunesse locale à entreprendre des initiatives d’auto-emploi, a constaté l’APS.

’’Nous avons organisé ce forum avec les services déconcentrés de Kaolack pour réfléchir sur la problématique de l’emploi des jeunes. Nous voulons inciter la jeunesse de Kaolack à aller vers l’entreprenariat car le meilleur employeur c’est soi-même’’, a dit à la presse Ibou Thiam, un des responsables de la mouvance présidentielle.

La rencontre avait pour thème ’’L’emploi des jeunes, la formation, les opportunités d’emploi, le financement et le suivi des jeunes dans le département de Kaolack’’.



Elle était présidée par la ministre de la fonction publique, Mariama Sarr, maire de Kaolack, en présence du président du Conseil départemental, Baba Ndiaye.

Le directeur de l’Agence régionale de développement (ARD), Mahmouth Diop, des autorités coutumières et politiques et de nombreux jeunes ont assisté à l’évènement.

Ce forum, a ajouté M. Thiam, ’’est un cadre d’échange et de concertation entre les jeunes de toutes les couches socioprofessionnelles, les autorités territoriales, les partenaires techniques et financiers, dans le but d’améliorer les conditions favorisant la promotion économique et sociale des jeunes de Kaolack’’.

’’Cette activité va nous permettre de ressortir les opportunités de formation professionnelles, d’employabilité et d’insertion des jeunes dans le département de Kaolack. Nous allons revenir sur toutes les thématiques qui gravitent autour de l’emploi des jeunes’’, a dit Ibou Thiam qui a fait observer que l’agriculture, l’élevage et le sel sont surtout des secteurs pourvoyeurs d’emplois à Kaolack.

’’Ce forum est un cadre d’échange et de réflexion sur la problématique de l’emploi et de la participation des jeunes aux différentes actions de développement dans le département de Kaolack’’, a pour sa part expliqué Mouhameth Moustapha Ba, représentant des jeunes du département de Kaolack.

Mariama Sarr a salué la pertinance du thème de la rencontre.

’’Je suis très contente de voir toute cette jeunesse répondre présente à cette importante activité. Le thème choisi aujourd’hui est très pertinent. Nous vous encourageons chers jeunes à tirer dès maintenant profit des opportunités offertes par le chef de l’Etat. Et, il faut surtout avoir en tête l’idée d’entreprendre par soi-même’’, a t-elle dit.