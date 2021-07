Dakar, 23 juil (APS) – Les coûts des matériaux de construction ont enregistré une hausse de 1, 3 % en juin en comparaison de leur niveau du mois précédent, a-t-on appris, vendredi, de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette évolution résulte essentiellement de celle des prix des matériaux pour travaux d’électricité, de menuiserie, de plomberie et sanitaire et dans une moindre mesure des coûts de revêtement des murs et sol, indique notamment l’agence.



Dans une note rendue publique le même jour, elle fait savoir qu’en variation annuelle, les prix des matériaux de construction avaient augmenté de 7, 8%.



AKS/OID