Dakar, 21 dec (APS) - L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) veut fédérer toutes les initiatives relatives à l’entreprenariat des jeunes autour d’une plateforme pour un meilleur suivi des actions a indiqué, mercredi à Dakar, son directeur général, Amadou Lamine Dieng.







"La question de l’emploi est une approche multisectorielle qui, naturellement, fait intervenir plusieurs acteurs et je pense qu’aujourd’hui, il faut aller vers la mise en place d’une plateforme nationale des acteurs du secteur de l’emploi et particulièrement en milieu rural" a soutenu M. Dieng.



Il s’exprimait au cours de la deuxième édition du forum sur l’emploi décent en milieu rural portant sur : "travail décent et entrepreunariat des jeunes en milieu rural : outils et connaissances pratiques".



A ce propos, a-t-il indiqué, "plusieurs initiatives sont en train d’être mises en place et je pense qu’avec le soutien des autorités administratives régionales, nous parviendrons à mettre en place ce cadre". Lequel cadre va identifier les synergies entre les différents acteurs pour mieux réussir nos approches sur le terrain afin d’avoir des résultats probants.



L’ANPEJ a bénéficié, par le biais de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), d’un accompagnement dans l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi des jeunes en milieu rural, a dit M. Dieng, relevant qu’une réflexion est lancée pour l’adoption d’un modèle d’insertion des jeunes dans l’agriculture.



Cela est d’autant utile que l’agriculture constitue un bassin d’emploi considérable et que des stratégies d’insertion massive sont orientées vers le secteur de l’agriculture et l’agrobusiness a fait remarquer Amadou Lamine Dieng.



Le directeur général de l’ANPEJ a relevé que "le PSE, cadre de référence de politique économique du Sénégal, met un accent particulier sur la promotion de l’emploi en milieu rural".



"Pour amener les jeunes à davantage investir ce secteur, il faut penser à mettre en place un statut du travailleur agricole qui les encouragera à mieux s’intéresser à l’entreprenariat agricole" a-t-il estimé.



A cet effet, des initiatives se développent avec le truchement de l’Agence nationale de l’intégration du développement agricole (ANIDA), du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), entre autres pour révolutionner le secteur et aider les jeunes à être de véritables entrepreneurs agricoles.



Ce forum de l’emploi qui prend fin jeudi permettra de donner tous les éléments de résultats mais aussi de perspectives, selon Amadou Lamine Dieng.



SBS/PON