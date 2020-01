Foundiougne, 30 jan (APS) – Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye a vanté jeudi les avantages et retombées attendus de la mise en service prochaine du port de Ndakhonga-Foundiougne.



‘’Economiquement parlant, l’impact de cette infrastructure est immense. C’est une partie de l’activité économique qui sera déviée dans cette zone avec l’ouverture du port’’, a-t-il indiqué lors d’une visite sur les chantiers de l’infrastructure dont la mise en service est prévue en mars 2021.



‘’Avec ce port, la création d’emplois va se faire en chaine. Je n’ai pas le chiffre exact en tête, mais il y aura au moins quelques centaines d’emplois directs et des milliers d’emplois indirects’’ a avancé M. Ndoye.



Il a précisé que le terminal pétrolier de Ndakhonga, est intimement lié au pont à péage de Foundiougne, d’une longueur de 1300 mètres.



Selon lui, tous les hydrocarbures devant être acheminés et transitant par ce nouveau port pourraient être transportés en direction du Mali par le biais de du pont en construction.



Cela permettra de désengorger Dakar et assurer un important de gain de temps aux camionneurs maliens, lesquels ne seront plus obligés de parcourir 120 kilomètres pour rallier la capitale, a fait valoir Alioune Ndoye.



‘’Avec le terminal pétrolier de Ndakhonga, ils pourront désormais s’approvisionner sur place en hydrocarbures et éviter d’aller jusqu’ à Dakar’’, a-t-il encore souligné.



Le port de Foundiougne-Ndakhonga est constitué de deux composantes situées de part et d’autre des rives du bras de mer le Saloum, c’est à dire à Ndakhonga et à Foundiougne.



Foundiougne est doté d’une annexe de gare maritime dédiée aux passagers venant de la localité, alors que Ndakhonga abrite l’essentiel des infrastructures portuaires et du terminal pétrolier.





