Fatick, 8 avr (APS) - La Chambre de métiers de Fatick a initié des assemblées générales d’échange et de partage sur ses missions en vue d’une meilleure organisation du secteur de l’artisanat dans la région.



"La tenue de ces assemblées générales d’échanges et de sensibilisation sur les missions des entités de la Chambre de métiers vise une meilleure organisation du secteur de l’artisanat dans la région’’, a soutenu mercredi le président de la Chambre, Insa Dièye.



Il s’entretenait avec des journalistes au terme d’une assemblée générale de sensibilisation des responsables et élus des antennes communales du département de Fatick.



"L’ignorance des missions et rôles de chaque acteur des antennes communales de la Chambre de métiers est à l’origine de beaucoup de tiraillements entre les artisans ou acteurs’’, a-t-il déploré.



"Une situation qui, selon lui, a poussé la chambre consulaire à organiser des assemblées générales d’échanges et de sensibilisation sur les missions de chaque entité.’’



Il a précisé que ces rencontres se tiendront dans les trois départements (Gossas, Fatick, Foundiougne) de la région de Fatick où, dit il, ’’nous allons échanger avec l’ensemble des acteurs des antennes communales’’.



Il a rappelé que le rôle d’une antenne communale, une instance de représentation au niveau local de la chambre de métiers, consiste à transmettre toutes les informations utiles au développement de l’artisanat.



Ces antennes permettent ’’de recueillir les doléances des organisations professionnelles artisanales, en vue de les transmettre à la chambre consulaire, en charge de la défense des intérêts de l’artisanat auprès des pouvoir publics’’.



La région de Fatick compte une quarantaine d’antennes communales installées pour une durée de trois ans.