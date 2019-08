Dakar, 26 août (APS) - L’économiste sénégalais Felwine Sarr estime que c’est aux Africains qu’incombe en premier lieu la définition des stratégies de lutte contre la pauvreté.

"Je dis que c’est avant tout aux Africains de les définir et de prendre leur destin en main. Ce sont les gouvernements qui sont les plus à même de déterminer, à partir de critères endogènes, ce que sont les seuils de pauvreté ou d’inégalités qu’il est possible de tolérer […]", déclare-t-il dans un entretien au Monde.fr.



Pour l’écrivain et enseignant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, il n’est pas sûr que "les gens du FMI [Fonds monétaire international] ou des agences onusiennes soient davantage préoccupés du bien-être de ces pays que les populations elles-mêmes".



"C’est une des conditions pour qu’elles s’approprient ces politiques et ne considèrent plus qu’elles sont parachutées de l’extérieur, enveloppées de sigles, OMD [Objectifs du millénaire], ODD [Objectifs de développement durable], qu’elles ne comprennent pas", fait-il valoir.