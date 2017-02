Dakar, 7 fév (APS) - La gestion budgétaire, au terme de l’année 2016, a été de manière générale "marquée par une mobilisation importante des ressources qui se sont accrues de 14,1%", relève la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).





Dans son point mensuel de conjoncture du mois de décembre 2016, la DPEE fait aussi état d’"une exécution satisfaisante des dépenses publiques, en hausse de 11,1%".

"Au total, précise le document, le déficit budgétaire est évalué provisoirement à 368,6 milliards contre un plafond annuel fixé à 372,3 milliards".

Les ressources, "évaluées à 2311,7 milliards", sont composées "des recettes budgétaires, à hauteur de 1892,7 milliards, des ressources exceptionnelles (licence Sonatel et ressources swapp) pour un montant de 140,2 milliards, de dons estimés à 239,0 milliards et de ressources au titre du FSE, estimées à 39,8 milliards" indiquent les économistes de la DPEE.

"L’augmentation des ressources, au-delà de l’impact des recettes exceptionnelles, traduit la progression de 10,8% des recettes budgétaires. Celles-ci ont enregistré, en cumul, une hausse de 183,9 milliards en valeur absolue, comparativement à fin décembre 2015, à la faveur de la bonne tenue des recettes fiscales qui se sont inscrites en hausse de 11,7%" estime la DPEE.

L’accroissement des recettes fiscales est entraîné par "les impôts directs, notamment, l’impôt sur le revenu (308,3 milliards) et l’impôt sur les sociétés (165,5 milliards) qui ont respectivement progressé de 19,5% et 12,3%".

Il est aussi dû aux "impôts indirects, particulièrement la TVA intérieure hors pétrole (289,1 milliards), le FSIPP (104,6 milliards) et la taxe spécifique sur le pétrole (74,6 milliards) qui se sont respectivement confortés de 16%, 50,7% et 21,3%" lit-on dans le Point mensuel de la DPEE.

"Les recouvrements au cordon douanier, évalués à 587,9 milliards, ont également contribué à la performance des recettes, sous l’impulsion des recettes douanières hors pétrole qui se sont consolidées de 45,2 milliards (+10,1%) en glissement annuel. Toutefois, cette bonne orientation a été atténuée par le repli de 38,5 milliards (-28%) des recettes douanières sur le pétrole".

Les dépenses totales et prêts nets sont évalués provisoirement à 2680,3 milliards à fin décembre 2016, contre 2411,7 milliards un an auparavant, soit une progression de 268,6 milliards (+11,1%).

Pour l’essentiel, ce relèvement reflète la hausse soutenue des dépenses d’investissement. "En effet, ces dernières sont estimées à 1124,6 milliards, se confortant de 23,9%, du fait principalement de leur composante financée sur ressources intérieures (+188 milliards ou +37,5%)", explique le Point mensuel de conjoncture de la DPEE.

Il précise que les investissements financés sur ressources extérieures "sont évalués à 434,0 milliards, soit une amélioration de 28,9 milliards (+7,1%), sur un an". "Pour leur part, les dépenses courantes ont enregistré une légère hausse de 3,4%, en raison principalement des progressions respectives de 11,1% et 7,8% des paiements d’intérêts sur la dette publique (177,5 milliards) et de la masse salariale (566,9 milliards)".

"Quant aux charges de fonctionnement, elles sont évaluées à 811,3 milliards, enregistrant une baisse de 0,9% (-7,2 milliards) comparativement à l’année précédente".