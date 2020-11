Dakar, 9 nov (APS) – L’Indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré en octobre une hausse de 0, 2% comparativement au mois précédent, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



Dans son rapport consacré à cet indice, l’ANSD lie cette hausse à la progression de 0, 2 % des coûts des produits locaux et au repli de 0, 1 % de ceux des produits importés, en comparaison de leur niveau du mois précédent.



Le document parcouru à l’APS indique qu’en variation annuelle, ces prix se sont respectivement accrus de 3 % et 1, 5 %.



L’ANSD précise par ailleurs que l’’inflation sous-jacente s’est relevée de 0,1% en rythme mensuel et de 1, 2% en variation annuelle.





