Dakar, 18 déc (APS) – Les coûts de production des services de soutien et de bureau ont enregistré une hausse de 1, 9 % au troisième trimestre 2020, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



Dans sa note sur les indices des prix de production des services (IPPS) rendue publique, le même jour, l’ANSD lie cette évolution à l’accroissement de 3, 9 % des prix des services d’enquête et de sécurité et de 0, 3 % de ceux du nettoyage.



‘’Comparés à ceux du troisième trimestre 2019, les prix de production des services de soutien et de bureau ont augmenté de 2, 6%. Sur les trois premiers trimestres de 2020, ils se sont bonifiés de 1,4% par rapport à ceux de la période correspondante de l’année précédente, rapporte le document consulté à l’APS.



Dans le même temps, les prix de production des services d’hébergement et de restauration, comparés à ceux du trimestre précédent, ont progressé de 0,9% au troisième trimestre 2020.



‘’Cette évolution fait suite à la hausse des prix notée sur les services d’hébergement (+2,9%)’’, fait savoir l’ANSD.



Elle souligne toutefois que la baisse des prix des services de restauration a atténué cette augmentation.



‘’En référence à ceux du troisième trimestre 2019, les prix de production des services d’hébergement et de restauration se sont redressés de 1,6%. Sur les trois premiers trimestres de 2020, ils se sont redressés de 0,7% par rapport à ceux de la période correspondante de 2019’’, indique la même source.





AKS