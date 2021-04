Dakar, 29 avr (APS) – Le coût de construction des logements neufs à usage d’habitation a enregistré une hausse de 2, 4 % au premier trimestre 2021 dans le sillage de la progression de ceux des matériaux de construction, de la main d’œuvre et de la location du matériel, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



‘’Le coût de la construction des logements neufs à usage d’habitation a progressé de 2,4% au premier trimestre 2021. Cette évolution résulte essentiellement de celle des prix des matériaux de construction, du coût de la main d’œuvre et de la location du matériel’’, indique la structure dans un rapport.



Le document analysant l’indice du coût de la construction (ICC) souligne toutefois que le prix des moyens de gestion avait baissé au cours du premier trimestre, quand bien même il avait augmenté de 4, 8 % en rythme annuel.





La hausse de 3, 3% des prix des matériaux de construction est attribuable à celle des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols, des matériaux de base et des matériaux pour travaux d’électricité, a-t-on appris par la même source.



Elle souligne que le coût de la main d’œuvre s’était renchérie de 0,3% comparativement au trimestre précédent. Une évolution résultant de la hausse des rémunérations des plombiers (1,7%), des électriciens (1,4%) et des maçons (1,1%).



Dans son rapport consulté à l’APS, l’ANSD fait, cependant, savoir que la baisse des rémunérations des manœuvres (-0,9%), des mouleurs (-0,6%) et des ferrailleurs (-0,6%) avait atténué cette évolution.



Dans le même temps, le coût de la location du matériel a connu une hausse de 0,3% en rapport avec le relèvement du coût de location des serres joints (3,1%) et des planches (0,4%), mentionne le document.





