Kaffrine, 18 juin (APS) - La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a remis, ce jeudi, 65, 3 millions de francs CFA à des mutuelles de crédit de la région de Kaffrine (centre).

’’Mon département en partenariat avec le Crédit mutuel du Sénégal ouvre une ligne de crédit pour répondre au besoin de financement des acteurs à la base. Au total, un montant de 65 millions 300 mille francs CFA est dégagé pour soutenir les acteurs de la région de Kaffrine évoluant dans divers domaines d’activités’’, a fait savoir Zahra Iyane Thiam.

Elle s’exprimait lors la cérémonie de remise de financements et de subventions aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région de Kaffrine en présence du gouverneur William Manel et des élus locaux.

La ministre a annoncé un fonds de crédit de 50 millions de francs CFA logé au Crédit mutuel du Sénégal (CMS) de Kaffrine.

Il y a aussi un fonds de subvention de 15, millions de francs au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire de Kaffrine pour leur permettre de supporter les charges afférentes au maintien ou à la relance de leurs activités, a-t-elle détaillé.

Mme Thiam a précisé que ’’le fonds de crédit qui est accordé aux bénéficiaires par rapport à la mutuelle a un taux d’entrée nul et un différé de remboursement de neuf mois’’

En contrepartie, a-t-elle ajouté, ’’le taux de sortie appliqué par la mutuelle ne peut excéder 3% y compris les frais de gestion et tous autres frais liés au crédit’’.

La ministre a relevé qu’un sondage effectué par ses services au début de la crise sanitaire ’’a montré que la quasi-totalité des acteurs répartis sur tout le territoire national se retrouvent dans une situation de vulnérabilité’’.

Il s’agit de mutuelles isolées, d’entreprises, de GIE, des groupements de femmes ou des micro-entrepreneurs dont l’activité a été arrêtée ou ayant subi une baisse sur leurs chiffres d’affaires, a-t-elle expliqué.

Selon elle, ’’face à cette situation, le président de la République a mis en place le programme de résilience économique et social pour atténuer les effets néfastes de la crise sanitaire’’.

Dans ce cadre, son département a bénéficié d’une enveloppe de 800 millions de francs CFA dont 500 millions du programme de résilience économique et social et 300 millions du fonds d’appui à l’économie sociale et solidaire", a fait savoir la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.

L’objectif est de soutenir les acteurs économiques impactés mais aussi de sécuriser et de pérenniser leurs activités, a-t-elle dit.

’’Cette action témoigne de la volonté de l’Etat d’assister et d’accroître les opportunités de réussite des acteurs de l’économie sociale et solidaire en particulier les micro-entrepreneurs’’, a salué Zahra Iyane Thiam.

Elle a exhorté l’ensemble des bénéficiaires du programme à ’’une utilisation efficace et efficiente’’ de ces financements et subventions afin de relever le défi de la croissance mais surtout l’inclusion sociale et financière au bénéfice des milliers de femmes et de jeunes.