Keur Mboucki (Birkelane), 22 déc (APS) - Un projet de collecte et de traitement des déchets a été lancé mardi à Keur Mboucki, une commune située dans la région de Kaffrine (centre), a constaté l’APS.

L’initiative est financièrement soutenue par la GIZ, l’agence de coopération internationale allemande pour le développement. Elle fait partie d’un programme baptisé "Réussir au Sénégal".

"C’est un projet qui valorise les emplois verts (…) Nous lui avons octroyé une subvention de plus de 30 millions de francs CFA, pour créer des emplois directs et des emplois indirects", a expliqué Fatoumata Sy Sall, qui dirige l’initiative "Réussir au Sénégal", qui cible les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack (centre).