Kaffrine, 6 mars (APS) – La subdivision des douanes de Kaffrine (centre) a réalisé en 2019 des recettes contentieuses d’un montant de 141 millions de francs CFA, a indiqué vendredi, son chef, le commandant Cheikh Ahmadou Bamba Séne.

‘’La subdivision des douanes de Kaffrine a réalisé en 2019 des recettes contentieuses d’un montant de 141 millions de francs CFA, soit en glissement annuel une augmentation de 75 millions de francs CFA en valeur absolue et de 116% en valeur relative’’, a-t-il déclaré.

Le commandant des douanes s’exprimait au terme de la reconstitution de la dernière saisie opérée par le lieutenant Abdou Aziz Ndiaye et ses hommes à Ndiaobambali (commune de Diamagadio), dans le département de Kaffrine.

Selon lui, ces ‘’bons résultats s’expliquent par l’appui des autorités douanières mais aussi par le travail effectué avec dévouement et abnégation par l’ensemble des agents de la subdivision en synergie avec les autorités administratives, locales et judiciaires et les forces de défense et de sécurité de Kaffrine’’.

En matière de lutte contre la fraude, renseigne le commandant Cheikh Ahmadou Bamba Séne, des saisies importantes ont été effectuées depuis le début de l’année, dont 2,6 tonnes de faux médicaments, et 81 kilogrammes de chanvre indien à l’actif des agents de la brigade mobile de Koungheul.