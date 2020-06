Kaffrine, 11 juin (APS) – Le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, se rendra à Kaffrine (centre) le 18 juin prochain pour une cérémonie de remise de subventions et de signature de conventions de financement, annonce un communiqué reçu à l’APS.

‘’Dans le cadre du programme de résilience économique et sociale (PRES), l’Etat du Sénégal a dégagé une enveloppe de 500 millions de francs CFA en soutien au secteur de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire’’, explique le communiqué.

Il indique que Zahra Iyane Thiam Diop va démarrer sa tournée nationale le 12 juin prochain à Pout, dans la région de Thiès.



MNF/ASG/MD