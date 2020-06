Kaolack, 18 juin (APS) - Une enveloppe de 116 millions de francs CFA a été dégagée pour aider les institutions mutualistes de la région de Kaolack à être plus résilientes dans ce contexte de pandémie du Covid-19, a déclaré Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.

Cette somme englobe 30 millions de subventions directes non remboursables à cinq mutuelles de la région, a dit la ministre venue à Kaolack présenter le programme qui prévoit un taux d’intérêt de moins de 3% et un différé de paiement de neuf mois.

Elle a signalé qu’avec le Covid-19, le portefeuille du crédit se détériore car "les clients ont tendance à retirer leur épargne". Mme Thiam se dit ’’soucieuse de mieux comprendre’’ les difficultés auxquelles les mutuelles font face et leur apporter des solutions.

Ces problèmes sont globaux et vont de l’environnement des mutuelles, de leur condition de travail au service rendu, a détaillé la ministre, expliquant ainsi les raisons de son déplacement vers ces structures.

Le Ministre de la Microfinance a indiqué avoir dégager du FRAISE 500 millions et du Fonds d’appui à l’économie solidaire 300 millions pour développer ce programme qui touche cinq mutuelles de la région de Kaolack.

Ce programme est destiné aux mutuelles isolées pour leur permettre de continuer leurs activités, selon elle, estimant qu’après cette pandémie, il faut tirer "les enseignements" et voir comment orienter l’action de son département.