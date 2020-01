Kaolack, 30 jan (APS) - La directrice de Keur Yaye Aby Ndao, dans la commune de Kaolack (centre), Amy Sarr Ndao, a réceptionné jeudi, une machine de transformation de la farine fortifiée à base de produits locaux destiné à renforcer la capacité productive et commerciale de son établissement.

Cette unité de transformation offerte par l’Institut de technologie alimentaire (ITA), "est venue à son heure’’, a déclaré Mme Ndao, en ce sens qu’elle permet de réduire "le temps de travail des femmes transformatrices avec une commodité d’emploi du produit et un gain de temps".

A l’en croire, elle contribuera ainsi à "une meilleure capacité de production et de commercialisation’’, saluant cette initiative des responsables de l’ITA qui ont appuyé cet établissement spécialisé dans la transformation des produits locaux, basé à Bongré, un quartier de la ville de Kaolack.

Cheikh Ndiaye, coordinateur national de l’ITA a pour sa part déploré que 90% de la farine consommée par les enfants au Sénégal est fabriquée hors du pays alors que les produits locaux ont beaucoup plus de valeur nutritive, de protéine, d’énergie, de vitamine, etc.

"Ce processus est développé dans plusieurs pays et le but principal est d’avoir des produits prêts pour la consommation. C’est une technologie qui a été développée pour le soja et nous l’avons adoptée pour nos propres produits locaux", a dit M. Ndiaye soucieux de promouvoir le consommer local.