Kaolack, 28 mars (APS) – Le budget 2021 de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack (CCIAK) s’élève, après son édoption, à 415 millions de francs CFA, en baisse de 60 millions de francs CFA par rapport au précédent, a constaté l’APS.



‘’Le budget 2021 de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack est arrêté à 415 millions de francs CFA. Nous avions un budget de 475 millions l’année passée, avec des réalisations évaluées à 80%’’, a fait valoir son président, Serigne Mboup.



Il s’exprimait, samedi, au terme de la réunion consacrée au vote du budget 2021 de la chambre de commerce de Kaolack.



‘’Notre priorité cette année est de créer plus d’emplois et de faire plus d’investissement. Nous allons dégager une enveloppe pour l’organisation de la Foire internationale de Kaolack et comptons booster davantage le fonctionnement du port de Kaolack tout en participant à la réalisation de certaines plateformes économiques de Kaolack ’’, a-t-il indiqué.





Le président de la chambre de commerce de Kaolack a, par ailleurs, annoncé que l’édition 2021 de la foire internationale de Kaolack (FIKA) se tiendra du 5 juin au 20 juin.



La FIKA de Kaolack est une initiative de la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture (CCIA) de Kaolack. Elle a pour ambition de promouvoir la plateforme économique sous régionale.



