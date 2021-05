Kaolack, 25 mai (APS) – Le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a procédé, mardi, au lancement officiel des opérations du pôle emploi et entreprenariat des jeunes et des femmes (PEEJF) de Kaolack (centre), a constaté l’APS.

Le ministre de la jeunesse était accompagné de deux de ses collègues du gouvernement. Il s’agit notamment du ministre en charge de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, et de celui de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop.

Le directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), Cheikh Bakhoum, et le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, ont également pris part à cette cérémonie.

‘’Aujourd’hui, nous sommes venus visiter le pôle emploi Kaolack. Nous sommes satisfaits de cette visite parque ce que, au-delà de l’aspect du guichet unique que nous voulons rendre opérationnel, il y a toutes les commodités dont le jeune a besoin pour sa requête pour l’emploi, l’entreprenariat et la formation’’, s’est réjouie Néné Fatoumata Tall.

Selon elle, ‘’ l’innovation majeure de ce PEEJF est que le jeune trouve tous ses interlocuteurs sur place, que ça soit l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes l(ANPJ), la délégation à l’entreprenariat rapide (Der), le fonds de financement de la formation professionnelle (3FTP), entre autres structures’’.

‘’L’objectif final de ce guichet, c’est qu’on ait un identifiant unique, que le 3FTP, la DER et les autres structures aient une visibilité sur toutes les données du jeune qui est venu demander le service du pôle emploi’’, a encore expliqué le ministre de la jeunesse, exhortant les jeunes à fréquenter ce lieu qui leur est dédié.

‘’Ce pôle emploi est hébergé par l’agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) à travers les espaces Sénégal service. Ces espaces, nous les voulons comme un guichet unique pour l’administration sénégalaise’’, renseigne, pour sa part, le directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum.

Il a rappelé que des bâtiments au norme devant abriter ces PEEJF sont construits dans les 45 départements du Sénégal.

‘’Ces bâtiments sont dotés de beaucoup de technologie. C’est des bâtiments connectés à la fibre optique. L’objectif, c’est aujourd’hui de disposer d’une seule et même plateforme qui va être utilisée par les services qui travaillent dans ces pôles emploi pour pouvoir traiter l’ensemble des demandes des jeunes’’, a fait savoir Cheikh Bakhoum.

Selon lui, ‘’l’ADIE en tant que bras technique va accompagner ces structures à améliorer le système d’information et permettre à ce qu’au bout on ait un système d’information unique qui sera partagé par l’ensemble des structures afin de simplifier la vie aux jeunes’’.

‘’Avec ce guichet unique, c’est en un seul point où l’ensemble des services seront disponibles. Il sera un lieu d’impulsion de toutes les politiques publiques dématérialisées de nos territoires. Nous voulons avoir une base de données unique des demandeurs d’emploi et de financements’’, a souligné le DG de l’AIDE.