Kaolack, 17 août (APS) - Des cadres de la ville de Kaolack ont porté sur les fonts baptismaux une plateforme pour le développement de la capitale du Saloum, a appris l’APS.



"Les cadres de Kaolack sont partout dans le monde mais ne s’engagent pas pour le développement de leur ville. D’où la nécessité de créer cette plateforme pour se retrouver et contribuer activement au développement de la commune’’, a déclaré Daouda Thiandoum, le président de cette nouvelle structure.



M. Thiandoum s’exprimait à l’issue d’un forum organisé ce samedi à l’initiative de cette plateforme sur le théme : ’’Opportunités et contraintes pour l’émergence économique, sociale et environnementale de Kaolack’’.



Selon lui, l’objectif de la structure est de veiller à la bonne gouvernance et à l’administration efficace des ressources locales, à la promotion d’une citoyenneté participative orientée vers le développement économique, social, culturel, etc.



"Les conclusions de ce forum nous permettront de développer des actions concrètes pour lutter contre l’insalubrité, réduire le chômage, améliorer le pouvoir d’achat des kaolackois pour mettre kaolack sur les pistes de l’émergence durant les 25 prochaines années", a ajouté M. Thiandoum.



"Cette ville nous a vu naître, nous a tout donné. Alors il est grand temps que les cadres de Kaolack prennent leur responsabilité et arrêtent de se mettre à la périphérie. Il faut que les cadres de Kaolack s’engagent ensemble pour le développement de cette ville", a-t-il estimé.



"Nous avons organisé ce forum pour créer des synergies entre différents acteurs pour une mutualisation des ressources et une bonne harmonisation des interventions afin de contribuer à la construction d’une ville verte, émergente et attractive", a déclaré le président de la PCEK.



