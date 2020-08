Kolda, 19 août (APS) – Une rencontre d’échanges et de partage sur l’élaboration de la loi d’orientation de l’économie sociale et solidaire s’est ouverte mercredi à Kolda (Sud), à l’initiative du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a constaté l’APS.

Il s’agit, à travers cette rencontre, de partage et de recueillir les observations des acteurs de la région de Kolda sur le pré- rapport de la loi d’orientation de l’économie sociale et solidaire, expliquent les initiateurs de la rencontre.

L’objectif est de ’’permettre aux acteurs régionaux de fixer le champ d’application de la loi et définir les interconnexions avec les autres lois’’, soulignent-ils.

La tenue de ces ateliers régionaux, répond à ’’la mission d’utilité sociale assignée au sous-secteur de l’économie sociale et solidaire’’.

La finalité est de ’’permettre aux acteurs ’’d’apporter leurs contributions pour meilleure prise en charge de toutes les prérogatives de la loi d’orientation de l’économie sociale et solidaire et de faire du sous -secteur un levier d’inclusion et de croissance économique’’.